12 августа, 10:50

Актёра Бориса Щербакова оперируют из-за перелома шейки бедра после падения

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Народному артисту РФ Борису Щербакову в настоящее время делают операцию из-за перелома шейки бедра. Об этом сообщила жена актёра Татьяна Бронзова.

«Ему делают операцию. Он вчера упал, сломал шейку бедра. Это всё, что я могу вам сказать. Сейчас делается операция», — пояснила актриса в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, накануне стало известно, что Бориса Щербакова госпитализировали после падения на балконе. 75-летний артист оступился на коврике и сорвался вниз. Причём это уже второй подобный случай с актёром за последнее время: в начале декабря 2024-го Щербаков терял сознание в подъезде, после чего у него развилась анемия и возникли проблемы с самостоятельным передвижением.

