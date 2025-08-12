Встреча Путина и Трампа
12 августа, 13:09

NYT: Трамп отмахнулся от слов Зеленского об отказе от уступок территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал пренебрежение к принципиальной позиции Владимира Зеленского, который отказывается уступать территории в ходе мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине. Американская газета The New York Times утверждает, что американский лидер «отмахнулся» от заявлений главы киевского режима.

«Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал «земельным обменом», и отмахнулся от заявлений Владимира Зеленского», — сказано в материале издания.

Напомним, что ранее главарь киевского режима заявил, что Киев не намерен уступать России территории. Однако Москва считает, что такая позиция Зеленского является деструктивной и не позволит прийти к скорому решению украинского кризиса.

