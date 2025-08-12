Встреча Путина и Трампа
12 августа, 11:44

Лидер молдавского блока «Победа» объявил о начале кампании гражданского неповиновения

Лидер молдавского блока «Победа» Шор объявил о начале акции неповиновения

Илан Шор. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор призвал своих сторонников к началу кампании гражданского неповиновения. Соответствующее видеообращение политика было распространено пресс-службой «Победы». По словам Шора, эта кампания является ответом на действия нынешних молдавских властей.

«Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту жёлтую дрянь (цвет политической символики правящей Партии действия и солидарности. — Прим. Life.ru)», — сказал политик.

Шор также обратился к гражданам с призывом присоединиться к масштабной демонстрации, запланированной на 16 августа в Кишинёве. Он подчеркнул, что при численности полиции около 10 000 человек, население страны значительно больше – свыше 2 миллионов.
Третий год нищеты: Евроинтеграция Санду превратила Молдавию в страну выживания

Ранее сообщалось, что суд Кишинёва приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её признали виновной в финансировании запрещённой в стране партии «Шор». Гуцул назвала это решение политически мотивированным и подтвердила намерение обжаловать приговор. Она также обвинила президента Майю Санду в репрессиях против оппозиции.

Наталья Демьянова
