США перебросили три бомбардировщика B-1B в Норвегию для учений НАТО

Три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer были переброшены на авиабазу Эрланн в Норвегии. Об этом сообщило Объединённое авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своём сайте.

Самолёты вылетели с базы Дайесс в штате Техас и 9 августа приземлились в Норвегии в рамках «новейшего развертывания бомбардировочной оперативной группы в Европе». Цель миссии — отработка взаимодействия с союзниками, проверка боеготовности и выполнение ряда совместных заданий.

Во время перелёта через Северную Атлантику американские бомбардировщики сопровождали истребители ВВС и космических сил Испании, размещённые на исландской базе Кефлавик. По данным НАТО, это стало первым случаем участия испанских самолётов в миссии альянса по охране воздушного пространства над Исландией.

В ходе учений бомбардировщики B-1B будут взаимодействовать с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами стран НАТО. Цель этих совместных действий — улучшить навыки ведения воздушных операций в сложных и опасных условиях, а также отработать обнаружение, сопровождение и поражение целей. Кроме того, экипажи будут тренироваться противодействовать угрозам с воздуха и с земли, которые могут ограничить их возможности.