Российский лидер Владимир Путин демонстрирует исключительное мастерство в переговорных процессах, заметно превосходя в этом главу Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление появилось в статье The Financial Times (FT).

«Путин — один из самых искусных переговорщиков. Он разбирается во всех вопросах, досконально знает все юридические тонкости (...). Нужно знать факты так же хорошо, как он. Но факты — не самая сильная сторона Трампа, он их не только не любит, но и имеет свои предубеждения. Путин это хорошо знает», — говорится в сообщении.

Немецкий дипломат, участвовавший в переговорах по Минским соглашениям, отметил, что Путин всегда тщательно готовится к дискуссиям, в то время как Трамп часто игнорирует фактологическую основу. Бывший советник команды экс-президента Франции Франсуа Олланда добавил, что российский президент отличается структурированным подходом и педантичностью, что делает его особенно эффективным в дипломатических диалогах.