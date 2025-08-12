«Темпы наступления высоки»: Военный эксперт раскрыл сроки полного освобождения ДНР

ВС России в обозримом будущем могут установить контроль над Краматорском и Славянском. Такое мнение выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«По моему мнению, нашим войскам хватит примерно полтора месяца, чтобы полностью освободить территорию Донецкой народной республики. Во-первых, потому что темпы наступления достаточно высоки. Во-вторых, обстановка на поле боя складывается в нашу пользу», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт отметил, что боевой настрой украинской армии находится на низком уровне из-за нехватки личного состава и недостаточной поддержки со стороны США. Литовкин допустил возможность более раннего перехода ДНР под управление ВС РФ, если президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, достигнут соглашения о передаче территорий на встрече на Аляске в пятницу, 15 августа.