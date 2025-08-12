«Темпы наступления высоки»: Военный эксперт раскрыл сроки полного освобождения ДНР
ВС России в обозримом будущем могут установить контроль над Краматорском и Славянском. Такое мнение выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.
«По моему мнению, нашим войскам хватит примерно полтора месяца, чтобы полностью освободить территорию Донецкой народной республики. Во-первых, потому что темпы наступления достаточно высоки. Во-вторых, обстановка на поле боя складывается в нашу пользу», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
Эксперт отметил, что боевой настрой украинской армии находится на низком уровне из-за нехватки личного состава и недостаточной поддержки со стороны США. Литовкин допустил возможность более раннего перехода ДНР под управление ВС РФ, если президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, достигнут соглашения о передаче территорий на встрече на Аляске в пятницу, 15 августа.
В то же время, аналитик выразил сомнение в вероятности таких договорённостей, подчеркнув, что украинское правительство вряд ли отдаст приказ об отступлении своим войскам. По его мнению, освобождение территорий, скорее всего, произойдёт военным путём.
Ранее стало известно, что Армия России взяла под контроль участок дороги, связывающей Красноармейск (Покровск) и Доброполье. Это привело к значительному ухудшению положения подразделений ВСУ, находящихся в Донецкой Народной Республики. Военные аналитики отмечают, что взятие Красноармейска может стать основным моментом в битве за Донбасс.