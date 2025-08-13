Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 22:35

Британский экс-полковник предложил арестовать Путина на Аляске

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Бывший британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон предложил арестовать президента России Владимира Путина сразу по прибытии на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире Byline TV.

«Ожидаю, что ему предъявят обвинения», — сказал Бреттон-Гордон.

По словам экс-полковника, Международный уголовный суд ещё в 2023 году выдал ордер на задержание российского лидера. Однако США не признают юрисдикцию МУС. Кроме того, давно раскрыто, что обвинения Международного уголовного суда против Путина не соответствуют действительности.

Госдеп США: Встреча Путина и Трампа не является переговорами по Украине
Госдеп США: Встреча Путина и Трампа не является переговорами по Украине

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп проведёт встречу с президентом России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что республиканец планирует лучше понять позицию Кремля для достижения мира на Украине во время переговоров.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar