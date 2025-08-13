Встреча Путина и Трампа
12 августа, 23:48

Глава Красноармейска Добряк сообщил, что в городе осталось 1327 жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata

В Красноармейске (Покровск) живёт всего 1327 человек. Об этом рассказал глава городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, последний магазин с продуктами закрылся неделю назад. Поставка провизии и воды сейчас осуществляется силами военных. Проникнуть в город сложно из-за постоянных обстрелов, что серьёзно осложняет вывод граждан.

А ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал приказ о переброске подкреплений в район Красноармейска (Покровска) в ДНР. До этого командование ВСУ признало серьёзные проблемы на фронте после прорыва Армии России севернее города. В район брошены резервы, которые безуспешно пытаются выбить прорвавшиеся подразделения ВС РФ.

Тимур Хингеев
