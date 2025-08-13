Глава Красноармейска Добряк сообщил, что в городе осталось 1327 жителей

В Красноармейске (Покровск) живёт всего 1327 человек. Об этом рассказал глава городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, последний магазин с продуктами закрылся неделю назад. Поставка провизии и воды сейчас осуществляется силами военных. Проникнуть в город сложно из-за постоянных обстрелов, что серьёзно осложняет вывод граждан.