«Проблема серьёзная»: Назван главный минус значительного увеличения декретных пособий

Декретный отпуск должен начинаться с момента обнаружения беременности, потому что что самым сложным периодом для женщины являются первые три месяца беременности, когда возникает токсикоз, организм перестраивается, меняется психика. В этот период будущая мать должна спокойно находиться дома и не работать, уверен член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Что касается идеи значительного увеличения декретных пособий, то она имеет серьёзные минусы, подчеркнул эксперт. В частности, это может увеличить нагрузки на частный бизнес. Некоторые работодатели уже сейчас неохотно берут молодых сотрудниц, а при увеличении выплат они могут вовсе отказаться от найма таких кандидатов.

«Если речь идёт о госслужащих, то государство платит, и слава богу. Это здорово и правильно, можно увеличивать. В истории с частным бизнесом — у нас и так проблема серьёзная сегодня. Как бы выжить в этих условиях? Тогда государство должно позаботиться», — отметил собеседник 360.ru.

Он предложил рассматривать возможность вычета средств из налоговой нагрузки частного бизнеса в случае беременности работницы и увеличения декретных выплат. Однако член ОП РФ не согласен с утверждением, что повышение декретных выплат положительно скажется на демографической ситуации.