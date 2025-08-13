Встреча Путина и Трампа
«Проблема серьёзная»: Назван главный минус значительного увеличения декретных пособий

Член ОП Пожигайло: Увеличение декретных не поможет улучшить демографию

Беременная женщина. Обложка © freepik

Декретный отпуск должен начинаться с момента обнаружения беременности, потому что что самым сложным периодом для женщины являются первые три месяца беременности, когда возникает токсикоз, организм перестраивается, меняется психика. В этот период будущая мать должна спокойно находиться дома и не работать, уверен член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Что касается идеи значительного увеличения декретных пособий, то она имеет серьёзные минусы, подчеркнул эксперт. В частности, это может увеличить нагрузки на частный бизнес. Некоторые работодатели уже сейчас неохотно берут молодых сотрудниц, а при увеличении выплат они могут вовсе отказаться от найма таких кандидатов.

«Если речь идёт о госслужащих, то государство платит, и слава богу. Это здорово и правильно, можно увеличивать. В истории с частным бизнесом — у нас и так проблема серьёзная сегодня. Как бы выжить в этих условиях? Тогда государство должно позаботиться», — отметил собеседник 360.ru.

Он предложил рассматривать возможность вычета средств из налоговой нагрузки частного бизнеса в случае беременности работницы и увеличения декретных выплат. Однако член ОП РФ не согласен с утверждением, что повышение декретных выплат положительно скажется на демографической ситуации.

Напомним, в России предложили значительно увеличить декретные выплаты для стимулирования роста рождаемости. В настоящее время размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего дохода родителя. Предлагается увеличить размер пособия до 60% после рождения второго ребёнка и продлить выплаты до двух с половиной лет, а для третьего — поднять до 80% и увеличить срок до трёх лет.

