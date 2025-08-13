Встреча Путина и Трампа
13 августа, 08:14

«Уму непостижимо!» Алексей Чадов раскрыл детали судебного дела против своего друга

Актёр Чадов рассказал о судебном разбирательстве с продюсером Боевым

Алексей Чадов. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Популярный российский актёр Алексей Чадов недавно выиграл суд против своего друга Максима Боева. У сторон возник конфликт после того, как продюсер оставил звезду без гонорара за совместно произведённый фильм. Разбирательство длилось почти полтора года, интересы артиста представляла профессиональная команда адвокатов. В интервью Пятому каналу он раскрыл детали судебного спора.

Актёр Чадов рассказал о судебном разбирательстве с продюсером Боевым. Видео © Пятый канал

«Они подали в суд о расторжении нашего партнёрского договора. Уму непостижимо! Плюс наличие фактов завышенной сметы в два раза, больше чем в два раза. Я составлял эту смету вместе с ним. Я знаю каждого человека, которого я приводил в кино, на каждую, значит, вакансию. Я проводил личные договоры, все переписки есть», — отметил Чадов.

Он подчеркнул, что подал встречный иск, чтобы защитить свою профессиональную репутацию и получить честно заработанные деньги. Адвокат звезды Александр Строкин отметил, что суд не нашёл оснований для расторжения договора, который фактически был исполнен. А это значит, что «подлежат изысканию денежные средства по партнёрскому договору».

«Та сторона не предъявила никаких доказательств. Просто ни одного доказательства. И все эти иски — это была чистая профанация», — добавил актёр.

Суд обязал продюсера Боева выплатить актёру Чадову ₽74 млн за фильм «За Палыча!»
Напомним, в конце марта стало известно, что Чадов судится с продюсером Боевым из-за совместного фильма. Актёр даже обвинил друга в подделке документов на суде. По словам звезды, десятки его коллег пострадали от действий продюсера Боева. В итоге Чадов выиграл суд.

