«Уму непостижимо!» Алексей Чадов раскрыл детали судебного дела против своего друга

Популярный российский актёр Алексей Чадов недавно выиграл суд против своего друга Максима Боева. У сторон возник конфликт после того, как продюсер оставил звезду без гонорара за совместно произведённый фильм. Разбирательство длилось почти полтора года, интересы артиста представляла профессиональная команда адвокатов. В интервью Пятому каналу он раскрыл детали судебного спора.

Актёр Чадов рассказал о судебном разбирательстве с продюсером Боевым. Видео © Пятый канал

«Они подали в суд о расторжении нашего партнёрского договора. Уму непостижимо! Плюс наличие фактов завышенной сметы в два раза, больше чем в два раза. Я составлял эту смету вместе с ним. Я знаю каждого человека, которого я приводил в кино, на каждую, значит, вакансию. Я проводил личные договоры, все переписки есть», — отметил Чадов.

Он подчеркнул, что подал встречный иск, чтобы защитить свою профессиональную репутацию и получить честно заработанные деньги. Адвокат звезды Александр Строкин отметил, что суд не нашёл оснований для расторжения договора, который фактически был исполнен. А это значит, что «подлежат изысканию денежные средства по партнёрскому договору».