Подвиг героя: Как многодетный отец спас семью из-под обстрелов ВСУ в Судже

Редакция RT отметила героический поступок многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из Суджи в Курской области во время частичной оккупации региона боевиками ВСУ. События августа 2024 года представлены в специальном ролике.

Герой видео под огнём украинских захватчиков пешком доходит до дома, где в подвале двое суток прячутся его жена и пятеро детей. В конце ролика мужчина вновь находится в окружении родных. Вспоминая те события, Яценко подчёркивал, что страха за себя не испытывал — больше боялся за семью.