Подвиг героя: Как многодетный отец спас семью из-под обстрелов ВСУ в Судже
RT показал видео о подвиге многодетного отца Яценко, спасшем свою семью в Судже
Фрагмент ролика о Романе Яценко. Обложка © RT
Редакция RT отметила героический поступок многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из Суджи в Курской области во время частичной оккупации региона боевиками ВСУ. События августа 2024 года представлены в специальном ролике.
Ролик о Романе Яценко. Видео © RT
Герой видео под огнём украинских захватчиков пешком доходит до дома, где в подвале двое суток прячутся его жена и пятеро детей. В конце ролика мужчина вновь находится в окружении родных. Вспоминая те события, Яценко подчёркивал, что страха за себя не испытывал — больше боялся за семью.
Напомним, в минувшем году Роман Яценко под огнём ВСУ проник в Суджу и спас жену и детей. Позже многодетный курянин рассказал, как вывел родных из-под обстрелов украинских оккупантов.