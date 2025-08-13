В офисе Зеленского заявили о готовности обсуждать воздушное перемирие с Россией

Советник администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о готовности Украины рассмотреть возможность заключения воздушного перемирия с Россией. По его словам, такой шаг мог бы стать отправной точкой для последующих переговоров. В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera он пояснил, что Киев готов обсуждать этот вариант и рассматривает его как начальную стадию для выработки реалистичных договорённостей.

Подоляк уточнил, что речь идёт о взаимном отказе от авиаударов, включая применение беспилотников.

Напомним, Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что во время визита в Москву спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф упоминал о возможной трёхсторонней встрече с участием Путина, Трампа и Зеленского. Однако российская сторона не стала комментировать эту идею, сосредоточившись на подготовке двусторонних переговоров.

Путин ранее заявлял, что встреча с Зеленским теоретически возможна, но для этого должны быть созданы соответствующие условия, которые пока отсутствуют. Со своей стороны Зеленский в преддверии российско-американского саммита подчеркнул, что не намерен идти на территориальные уступки.