В офисе Зеленского заявили о готовности обсуждать воздушное перемирие с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Советник администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о готовности Украины рассмотреть возможность заключения воздушного перемирия с Россией. По его словам, такой шаг мог бы стать отправной точкой для последующих переговоров. В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera он пояснил, что Киев готов обсуждать этот вариант и рассматривает его как начальную стадию для выработки реалистичных договорённостей.
Подоляк уточнил, что речь идёт о взаимном отказе от авиаударов, включая применение беспилотников.
Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что Москва рассматривает вариант прекращения огня в небе. Позже СМИ заявили о согласии Киева на перемирие.
Напомним, Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что во время визита в Москву спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф упоминал о возможной трёхсторонней встрече с участием Путина, Трампа и Зеленского. Однако российская сторона не стала комментировать эту идею, сосредоточившись на подготовке двусторонних переговоров.
Путин ранее заявлял, что встреча с Зеленским теоретически возможна, но для этого должны быть созданы соответствующие условия, которые пока отсутствуют. Со своей стороны Зеленский в преддверии российско-американского саммита подчеркнул, что не намерен идти на территориальные уступки.
Как сообщала газета Wall Street Journal, европейские страны совместно с Украиной разработали предложение, которое, по их мнению, могло бы лечь в основу предстоящих переговоров Путина и Трампа. Согласно документу, первоочерёдным требованием является достижение режима прекращения огня, после чего могут обсуждаться дальнейшие шаги. В предложении также содержится положение о том, что любые возможные территориальные компромиссы со стороны Киева должны сопровождаться гарантиями безопасности, включая перспективу вступления Украины в НАТО. Ряд европейских лидеров в совместном заявлении выразили готовность оказать дипломатическую поддержку американскому президенту. Одновременно они подтвердили намерение продолжать масштабную военную и финансовую помощь Украине в рамках так называемой «коалиции желающих», а также не исключили введения новых санкций против России.