Стало известно, какой сигнал США послали Кремлю с истребителями НАТО

США демонстративно перебросили стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазу Эрланн в Норвегии, чтобы, в том числе послать Кремлю сигнал перед встречей президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также началом белорусско-российских учений «Запад-2025». О важном посыле манёвров пишет The National Interest.

«Кремль, без сомнения, обратит внимание на учения B-1B Lancer с истребителями НАТО в этом регионе», — отмечает американский журнал.

Авто обратил внимание на то, что военные самолёты переброшены в регион всего за месяц до начала масштабных совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025». Согласно официальным заявлениям двух стран, в них, как ожидается, примут участие около 13 000 военнослужащих, а пройдут они с 12 по 16 сентября.