Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:43

Москва всё ещё не получила ответа от Киева по ключевой договорённости в Стамбуле

МИД: РФ ещё не получила ответа Киева на предложение создать рабочие группы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия пока не получила официального ответа от Украины на предложение создать три рабочие группы, о чём стороны договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом в ходе брифинга заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе», — сказал он.

В Госдуме рассказали, на какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной
В Госдуме рассказали, на какие компромиссы может пойти Россия на переговорах с Украиной

Напомним, что в ходе третьего раунда переговоров 23 июля, российская сторона предложила создать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-формате. Но Киев тормозит достигнутые в Стамбуле договорённости, хотя именно Владимир Зеленский на днях заявил, что в переговорной позиции России якобы не наблюдается прогресса.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar