Москва всё ещё не получила ответа от Киева по ключевой договорённости в Стамбуле

Россия пока не получила официального ответа от Украины на предложение создать три рабочие группы, о чём стороны договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом в ходе брифинга заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе», — сказал он.