Москва всё ещё не получила ответа от Киева по ключевой договорённости в Стамбуле
МИД: РФ ещё не получила ответа Киева на предложение создать рабочие группы
Россия пока не получила официального ответа от Украины на предложение создать три рабочие группы, о чём стороны договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом в ходе брифинга заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
«Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе. Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе», — сказал он.
Напомним, что в ходе третьего раунда переговоров 23 июля, российская сторона предложила создать три рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-формате. Но Киев тормозит достигнутые в Стамбуле договорённости, хотя именно Владимир Зеленский на днях заявил, что в переговорной позиции России якобы не наблюдается прогресса.