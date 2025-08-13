В России на время отложили церемонию прощания с режиссёром Бутусовым

Прощание с режиссёром Юрием Бутусовым пока не будут проводить в России, траурные мероприятия организуют лишь заграницей. Церемонии состоятся в Латвии, Литве и Болгарии, сообщил актёр Дмитрий Лысенков в своих социальных сетях.

Прощание с Бутусовым в Софии состоится 14 августа. Также известны и данные о месте и времени проведения гражданских панихид в Риге и Вильнюсе. Информация о прощании в России и месте захоронения праха в Санкт-Петербурге пока не сообщается.

«О датах церемонии прощания в Москве и захоронении праха в Петербурге станет известно после получения документов в российском посольстве», — отметил актёр.