В России на время отложили церемонию прощания с режиссёром Бутусовым
Прощание с режиссёром Юрием Бутусовым проведут в Латвии, Литве и Болгарии
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Прощание с режиссёром Юрием Бутусовым пока не будут проводить в России, траурные мероприятия организуют лишь заграницей. Церемонии состоятся в Латвии, Литве и Болгарии, сообщил актёр Дмитрий Лысенков в своих социальных сетях.
Прощание с Бутусовым в Софии состоится 14 августа. Также известны и данные о месте и времени проведения гражданских панихид в Риге и Вильнюсе. Информация о прощании в России и месте захоронения праха в Санкт-Петербурге пока не сообщается.
«О датах церемонии прощания в Москве и захоронении праха в Петербурге станет известно после получения документов в российском посольстве», — отметил актёр.
Напомним, что о кончине Юрия Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. После начала специальной военной операции (СВО) 63-летний артист покинул пост главного режиссёра Театра имени Вахтангова и переехал в Париж. Впоследствии он занимался постановками в Вильнюсском Старом театре. Скончался Бутусов во время купания в море на территории Болгарии.