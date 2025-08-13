Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американские СМИ за искажённое освещение его грядущих переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. Разгромный пост хозяин Овального кабинета выложил у себя в соцсети TruthSocial.

Сильнее всех остальных Трампа расстроил его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон, который заявил, что «Путин уже выиграл», поскольку встреча пройдёт на американской земле.

«Постоянно цитируют уволенных неудачников и по-настоящему тупых людей, вроде Джона Болтона, который только что сказал, что, даже несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, «Путин уже победил». Что это вообще значит? Мы побеждаем во всём», — возмутился глава Белого дома.

Трамп иронизировал, что даже если бы он получил в дар Москву и Ленинград (именно так он назвал Санкт-Петербург в рамках сделки, то эти личности всё равно объявили сделку провальной. Президент США также обратил внимание на многочисленные коррупционные скандалы, вскрываемые настоящими журналистами, которые по его словам, являются честными и патриотичными. В то же время он обвинил недоброжелателей в ненависти к стране и заверил, что несмотря на всю критику, Соединённые Штаты продолжают одерживать победы одну за другой во всех направлениях.