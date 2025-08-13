Советник патриарха Кирилла: РПЦ молится об успехе переговоров на Аляске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успешном исходе предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил РИА «Новости» советник патриарха протоиерей Николай Балашов.

По его словам, к молитвам присоединился и архиепископ Аляски Алексий (Православная церковь в Америке), в мае посетивший Россию. Он обратился к своей пастве с призывом молиться за мир.