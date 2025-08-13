Встреча Путина и Трампа
13 августа, 12:54

Советник патриарха Кирилла: РПЦ молится об успехе переговоров на Аляске

Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успешном исходе предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил РИА «Новости» советник патриарха протоиерей Николай Балашов.

По его словам, к молитвам присоединился и архиепископ Аляски Алексий (Православная церковь в Америке), в мае посетивший Россию. Он обратился к своей пастве с призывом молиться за мир.

Балашов также отметил, что на Аляске православных больше, чем в других штатах США, и многие коренные жители региона сохраняют традиции веры.

Мир, дружба, «кока-кола»: Антрополог и генетик рассказали о «русском следе» на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Саммит Владимира Путина и его американского коллеги пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира.

Марина Фещенко
