Советник патриарха Кирилла: РПЦ молится об успехе переговоров на Аляске
Обложка © Life.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успешном исходе предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил РИА «Новости» советник патриарха протоиерей Николай Балашов.
По его словам, к молитвам присоединился и архиепископ Аляски Алексий (Православная церковь в Америке), в мае посетивший Россию. Он обратился к своей пастве с призывом молиться за мир.
Балашов также отметил, что на Аляске православных больше, чем в других штатах США, и многие коренные жители региона сохраняют традиции веры.
Мир, дружба, «кока-кола»: Антрополог и генетик рассказали о «русском следе» на Аляске перед встречей Путина и Трампа