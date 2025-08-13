Встреча Путина и Трампа
13 августа, 14:02

Министр обороны Белоусов встретился с военкорами

Обложка © Life.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации. О подробностях беседы сообщили в пресс-службе ведомства.

Андрей Белоусов встретился с военкорами. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе обсуждения поднимались вопросы производства и поставок дронов, их ремонта непосредственно в войсках, а также повышения эффективности применения и противодействия вражеским БПЛА. Отдельное внимание уделили разработкам Народного ОПК — от беспилотной авиации и средств РЭБ до разведывательных систем и безэкипажных катеров. Часть этой техники журналистам продемонстрировали перед встречей.

«Помимо этого, военкоры на встрече обратились к Министру обороны РФ с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских десантников, освободивших город Часов Яр от ВСУ в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и героизм. Операция по освобождению населённого пункта продолжалась четверо суток. В ходе боевых действий было ликвидировано около 400 военнослужащих ВСУ, которые отвергли предложение о капитуляции.

