Министр обороны Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, работающими в зоне спецоперации. О подробностях беседы сообщили в пресс-службе ведомства.

Андрей Белоусов встретился с военкорами. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе обсуждения поднимались вопросы производства и поставок дронов, их ремонта непосредственно в войсках, а также повышения эффективности применения и противодействия вражеским БПЛА. Отдельное внимание уделили разработкам Народного ОПК — от беспилотной авиации и средств РЭБ до разведывательных систем и безэкипажных катеров. Часть этой техники журналистам продемонстрировали перед встречей.

«Помимо этого, военкоры на встрече обратились к Министру обороны РФ с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне ведения боевых действий», — говорится в сообщении.