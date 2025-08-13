Вашингтон ставит Москве ультиматум: Успех саммита Путина и Трампа определит будущее санкций

Соединённые Штаты готовятся к возможному значительному ужесточению санкционной политики в отношении России. Министр финансов США Скотт Бессент чётко дал понять: исход грядущей встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске станет решающим фактором, определяющим степень и продолжительность американских ограничительных мер.

В интервью телеканалу Bloomberg Бессент не исключил, что в случае, если переговоры не принесут ожидаемых результатов, Вашингтон готов серьёзно нарастить экономическое давление на Москву.

«Мы уже ввели вторичные пошлины в отношении Индии за закупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», — пояснил глава американского Минфина, намекая на потенциальное расширение такого типа ограничений.

При этом Бессент подчеркнул, что характер и срок действия санкций остаются гибкими и напрямую зависят от итогов встречи двух лидеров. По его словам, санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно. Министр также использовал эту возможность, чтобы вновь призвать европейские страны присоединиться к Вашингтону в применении вторичных санкций против Москвы, усиливая тем самым общее давление.