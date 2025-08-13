Axios: Зеленский перед саммитом в Аляске познал всю мощь «идеального шторма»

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с сочетанием неблагоприятных факторов — успехами российских войск на фронте, ростом недовольства внутри страны и риском оказаться в «дипломатическом углу» по итогам предстоящего саммита России и США на Аляске, пишет портал Axios .

По данным издания, украинский лидер и его команда пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа перед его встречей с Владимиром Путиным. Для этого Зеленский, как утверждает Axios, преуменьшает успехи России на фронте и активно общается с мировыми лидерами, чтобы минимизировать риски неблагоприятного исхода.