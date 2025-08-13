Встреча Путина и Трампа
13 августа, 13:51

Axios: Зеленский перед саммитом в Аляске познал всю мощь «идеального шторма»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Larin

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с сочетанием неблагоприятных факторов — успехами российских войск на фронте, ростом недовольства внутри страны и риском оказаться в «дипломатическом углу» по итогам предстоящего саммита России и США на Аляске, пишет портал Axios.

По данным издания, украинский лидер и его команда пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа перед его встречей с Владимиром Путиным. Для этого Зеленский, как утверждает Axios, преуменьшает успехи России на фронте и активно общается с мировыми лидерами, чтобы минимизировать риски неблагоприятного исхода.

«Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но должны продолжать попытки», — цитирует портал неназванного украинского чиновника.

Charlie Hebdo сравнил саммит на Аляске с барбекю, где будут жарить Зеленского

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой встречи станет разрешение украинского конфликта, которое позволит добиться долгосрочного мира.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
