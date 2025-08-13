Родственник выманил у 78-летней россиянки недвижимость на 34 миллиона рублей

В минувший вторник, 12 августа, в полицию обратилась 78-летняя жительница Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. По словам пенсионерки, родственник обманом завладел её недвижимостью, среди которой — дом и земельный участок в садоводстве «Цветмет» в посёлке Репино, а также две квартиры: на проспекте Маршала Жукова и на улице Маяковского.