На Аляске заметили активизацию полётов на базе, где встретятся Путин и Трамп

На авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, которую рассматривают как возможное место встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заметно увеличилось количество полётов военной авиации. Об этом РИА «Новости» сообщил местный житель. По его словам, самолёты обычно заканчивали утренние вылеты к этому времени, но сейчас активность продолжается.