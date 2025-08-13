Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 15:34

На Аляске заметили активизацию полётов на базе, где встретятся Путин и Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

На авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, которую рассматривают как возможное место встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заметно увеличилось количество полётов военной авиации. Об этом РИА «Новости» сообщил местный житель. По его словам, самолёты обычно заканчивали утренние вылеты к этому времени, но сейчас активность продолжается.

«Они летают по утрам постоянно. Сейчас уже день. Ну в это время вроде обычно уже заканчивали, но не сейчас», — сказал собеседник агентства.

Напомним, саммит между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой состоится 15 августа в живописном Анкоридже, штат Аляска. Основной темой этой важной встречи станет обсуждение возможных вариантов разрешения продолжительного конфликта на Украине, ключевой задачей которого является достижение прочного и устойчивого мира в регионе.

Александра Мышляева
