На Аляске заметили активизацию полётов на базе, где встретятся Путин и Трамп
На авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, которую рассматривают как возможное место встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заметно увеличилось количество полётов военной авиации. Об этом РИА «Новости» сообщил местный житель. По его словам, самолёты обычно заканчивали утренние вылеты к этому времени, но сейчас активность продолжается.
«Они летают по утрам постоянно. Сейчас уже день. Ну в это время вроде обычно уже заканчивали, но не сейчас», — сказал собеседник агентства.
Напомним, саммит между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой состоится 15 августа в живописном Анкоридже, штат Аляска. Основной темой этой важной встречи станет обсуждение возможных вариантов разрешения продолжительного конфликта на Украине, ключевой задачей которого является достижение прочного и устойчивого мира в регионе.