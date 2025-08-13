Встреча Путина и Трампа
13 августа, 19:09

Стало известно, где могут встретиться Путин, Трамп и Зеленский

Запад предложил провести саммит РФ, США и Украины в ЕС или на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Западные страны выступили с инициативой провести трёхсторонний саммит с участием России, США и Украины. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщило агентство Reuters.

По информации издания, вопрос о возможной встрече обсуждался во время видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского, состоявшейся в среду. Переговоры могут пройти в одном из городов Европы или Ближнего Востока.

Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. Во время переговоров участники затронули тему предстоящих переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированных на Аляске. По данным телеканала CBS, ссылающегося на осведомлённые источники, американские власти активно прорабатывают возможность трёхсторонней встречи с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского. По предварительной информации, это событие может пройти уже в ближайшие дни.

Александра Мышляева
