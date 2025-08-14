Встреча Путина и Трампа
14 августа, 01:21

США готовы «вписаться» за Киев, но в обход НАТО

Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности только вне НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Однако они не должны иметь отношения к НАТО. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

«Трамп заявил, что возьмёт на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО»,указано в статье.

Однако для предоставления гарантий Вашингтон требует сначала договориться о прекращении огня, а также соблюдать некоторые условия.

Генсек НАТО гарантировал поставки оружия Киеву независимо от итогов саммита РФ и США

Ранее Владимир Зеленский после переговоров с главой Белого дома и европейскими лидерами заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Он надеется, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.

Лия Мурадьян
