США готовы «вписаться» за Киев, но в обход НАТО

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Однако они не должны иметь отношения к НАТО. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

«Трамп заявил, что возьмёт на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО», — указано в статье.

Однако для предоставления гарантий Вашингтон требует сначала договориться о прекращении огня, а также соблюдать некоторые условия.