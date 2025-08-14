Бесконечно требующему лучших условий для Украины в рамках урегулирования Владимиру Зеленскому стоило бы поискать золотую середину между справедливостью и объективными возможностями. Спустя три года конфликта Киеву пора несколько переосмыслить свои амбиции, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Зеленский знает, что после трёх лет войны задачи, которые он ставил, должны быть изменены, он не может получить всё и должен найти компромисс между справедливым и приемлемым», — подчеркнул министр, чьи слова приводит издание Corriere della Sera.

Крозетто отметил, что Европейский союз не играет роли посредника в переговорном процессе по украинскому кризису, поскольку присутствие представителей ЕС на переговорах совершенно не гарантирует Украине безопасность в будущем.

ЕС современного образца — это не государство. Есть Урсула фон дер Ляйен, но её функции — руководство бюрократической и финансовой структурой. Она не лидер Евросоюза. У блока вообще нет собственной внешней политики и избранного главы, который мог бы выражать всеобщее мнение, пояснил итальянский министр.