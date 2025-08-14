Женщина оказалась под завалами своего дома после прилёта снаряда ВСУ под Курском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
56-летняя жительница села Кульбаки Глушковского района получила тяжёлые травмы после удара ВСУ по её дому. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале, назвав произошедшее очередными подлыми преступлениями ВСУ.
Атака украинских военных произошла поздним вечером — снаряд попал в частный дом, частично разрушив его. Женщина оказалась под завалами, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение глаза и перелом руки. Пострадавшую достали из-под обломков и экстренно госпитализировали в Курскую областную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал женщине скорейшего выздоровления и вновь призвал местных жителей не возвращаться в приграничные сёла, подчеркнув, что атаки со стороны ВСУ продолжаются.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, над центральной частью города поднялся столб дыма. Позже было установлено, что это рванул БПЛА, который поразил жилое здание. По последним данным, пострадали не менее 13 человек.