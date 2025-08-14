Женщина оказалась под завалами своего дома после прилёта снаряда ВСУ под Курском

56-летняя жительница села Кульбаки Глушковского района получила тяжёлые травмы после удара ВСУ по её дому. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале, назвав произошедшее очередными подлыми преступлениями ВСУ.

Атака украинских военных произошла поздним вечером — снаряд попал в частный дом, частично разрушив его. Женщина оказалась под завалами, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение глаза и перелом руки. Пострадавшую достали из-под обломков и экстренно госпитализировали в Курскую областную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал женщине скорейшего выздоровления и вновь призвал местных жителей не возвращаться в приграничные сёла, подчеркнув, что атаки со стороны ВСУ продолжаются.