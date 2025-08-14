Главарь киевского режима Владимир Зеленский демонстрировал странное поведение во время онлайн-встречи с Дональдом Трампом и лидерами ЕС. Это могло сорвать планы европейских политиков, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, главарь киевского режима постоянно менял свою позицию и выглядел растерянным, будто забывал, что хотел сказать. Это напомнило профессору манеры экс-президента США Джо Байдена. Миршаймер отметил, что Зеленский плохо ориентировался в происходящем, хотя встреча была организована для демонстрации поддержки Украине со стороны европейских лидеров.