14 августа, 10:36

«Странно смотрелся»: Поведение Зеленского в Германии напомнило американцам фейлы Байдена

Миршаймер: Зеленский странно вёл себя на встрече с Трампом, напоминая Байдена

Обложка © Трансляция телеканала CNN

Главарь киевского режима Владимир Зеленский демонстрировал странное поведение во время онлайн-встречи с Дональдом Трампом и лидерами ЕС. Это могло сорвать планы европейских политиков, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, главарь киевского режима постоянно менял свою позицию и выглядел растерянным, будто забывал, что хотел сказать. Это напомнило профессору манеры экс-президента США Джо Байдена. Миршаймер отметил, что Зеленский плохо ориентировался в происходящем, хотя встреча была организована для демонстрации поддержки Украине со стороны европейских лидеров.

«Он что, в нулину?!»: Зеленского заподозрили в появлении на встрече с Мерцем «на отходняках»

Life.ru ранее отмечал странное состояние Зеленского: мутный взгляд, медленные реакции, проблемы с выражением мыслей и неуверенные жесты. Нарколог связал поведение экс-комика с возможной интоксикацией психостимуляторами. Врач отметил тики, подёргивание рта, расфокусированный взгляд и неспособность стоять спокойно, указывающие на перевозбуждение нервной системы.

Анастасия Никонорова
