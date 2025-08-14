Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:55

В Ухте объявлена опасность атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В городе Ухта Республики Коми объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

«В Ухте объявлена беспилотная опасность. Призываю всех соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности», предупредил он.

Глава региона напомнил о правилах безопасности: нельзя распространять фото и видео с БПЛА, приближаться к ним или использовать радиоаппаратуру в непосредственной близости. Всем, кто обнаружил упавший дрон, необходимо отойти как минимум на 100 метров и предупредить людей поблизости об опасности.

Опубликовано видео первых секунд после удара ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону
Опубликовано видео первых секунд после удара ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону

Напомним, что Белгород уже второй день подряд выдерживает массированные налёты украинских БПЛА. Сегодня утром над городом были сбиты свыше 30 аппаратов противника. Также беспилотник ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Ростове, в доме повреждены порядка десяти квартир.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar