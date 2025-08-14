В Ухте объявлена опасность атаки беспилотников

Глава региона напомнил о правилах безопасности: нельзя распространять фото и видео с БПЛА, приближаться к ним или использовать радиоаппаратуру в непосредственной близости. Всем, кто обнаружил упавший дрон, необходимо отойти как минимум на 100 метров и предупредить людей поблизости об опасности.