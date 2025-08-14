В Ухте объявлена опасность атаки беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В городе Ухта Республики Коми объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.
«В Ухте объявлена беспилотная опасность. Призываю всех соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности», — предупредил он.
Глава региона напомнил о правилах безопасности: нельзя распространять фото и видео с БПЛА, приближаться к ним или использовать радиоаппаратуру в непосредственной близости. Всем, кто обнаружил упавший дрон, необходимо отойти как минимум на 100 метров и предупредить людей поблизости об опасности.
Напомним, что Белгород уже второй день подряд выдерживает массированные налёты украинских БПЛА. Сегодня утром над городом были сбиты свыше 30 аппаратов противника. Также беспилотник ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Ростове, в доме повреждены порядка десяти квартир.