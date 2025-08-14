Пульс упал до критической отметки: У Бориса Щербакова случился сбой в работе сердца после операции
Mash: У актёра Бориса Щербакова произошёл сбой в работе сердца после операции
Обложка © ТАСС/Никитченко Елена
Народный артист России Борис Щербаков столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённой операции. По информации Telegram-канала Mash, у 75-летнего актёра произошёл резкий сбой в работе сердца — пульс упал до критически низких показателей, что привело к потере сознания.
Медики диагностировали опасное нарушение сердечного ритма и настаивают на установке кардиостимулятора. Однако, как сообщает источник, Щербаков пока отказывается от этой процедуры. После оказания экстренной помощи актёр был переведён в реанимационное отделение, где его состояние оценивается как стабильное, но тяжёлое.
Напомним, ранее стало известно, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали из-за падения на балконе. Актёр споткнулся о коврик и упал. Это уже второй инцидент с ним за последнее время: в начале декабря 2024 года Щербаков потерял сознание в подъезде, что привело к анемии и трудностям с самостоятельным передвижением.