Пульс упал до критической отметки: У Бориса Щербакова случился сбой в работе сердца после операции

Народный артист России Борис Щербаков столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённой операции. По информации Telegram-канала Mash , у 75-летнего актёра произошёл резкий сбой в работе сердца — пульс упал до критически низких показателей, что привело к потере сознания.

Медики диагностировали опасное нарушение сердечного ритма и настаивают на установке кардиостимулятора. Однако, как сообщает источник, Щербаков пока отказывается от этой процедуры. После оказания экстренной помощи актёр был переведён в реанимационное отделение, где его состояние оценивается как стабильное, но тяжёлое.