14 августа, 12:38

Пульс упал до критической отметки: У Бориса Щербакова случился сбой в работе сердца после операции

Mash: У актёра Бориса Щербакова произошёл сбой в работе сердца после операции

Обложка © ТАСС/Никитченко Елена

Народный артист России Борис Щербаков столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённой операции. По информации Telegram-канала Mash, у 75-летнего актёра произошёл резкий сбой в работе сердца — пульс упал до критически низких показателей, что привело к потере сознания.

Медики диагностировали опасное нарушение сердечного ритма и настаивают на установке кардиостимулятора. Однако, как сообщает источник, Щербаков пока отказывается от этой процедуры. После оказания экстренной помощи актёр был переведён в реанимационное отделение, где его состояние оценивается как стабильное, но тяжёлое.

Появились тревожные вести о состоянии Бориса Щербакова после перелома и операции

Напомним, ранее стало известно, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали из-за падения на балконе. Актёр споткнулся о коврик и упал. Это уже второй инцидент с ним за последнее время: в начале декабря 2024 года Щербаков потерял сознание в подъезде, что привело к анемии и трудностям с самостоятельным передвижением.

