Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 13:16

«Очень мощная»: Политолог оценил состав российской делегации и рассказал, о чём будут переговоры с США

Политолог Светов назвал очень мощной делегацию России для переговоров с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Состав российской переговорной группы на саммит с США на Аляске говорит, что Москва собирается вести диалог с Вашингтоном не только об Украине, но и о возрождении делового сотрудничества между нашими странами. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал политолог Юрий Светов.

«То, что разговор будет об Украине, понятно, и для этого присутствует Андрей Белоусов, министр обороны, который, как я полагаю, должен популярно объяснить Дональду Трампу, что наша армия наступает, что у нас есть чёткое представление, когда мы освободим территории четырёх регионов, входящих в состав России, от украинских войск, и что по этой причине останавливаться на линии боевого соприкосновения сейчас мы не будем, потому что зачем же нам растрачивать свои преимущества. Это будет разговор именно о военных делах», — отметил Светов.

А вот глава Минфина Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев (специальный представитель президента по международному экономическому сотрудничеству) будут говорить о каких-то общих проектах, считает собеседник Life.ru. Светов напомнил, что ранее шли разговоры о взаимодействии в Арктике. В связи с этим примечательно, что саммит проходит на Аляске, которую американцы считают воротами в Арктику. Также стороны могут обсудить совместное освоение месторождений редкоземельных элементов. Эта тема является больной для США, ведь, конфликтуя с Китаем, они рискуют вообще лишиться поставок таких элементов. КНР является монополистом в сфере редкоземельных металлов, осуществляя 70% поставок.

«И, конечно, два наших самых знающих, самых опытных, самых квалифицированных специалиста по международным делам. Это и Сергей Лавров, министр иностранных дел, и Юрий Ушаков, помощник президента, люди, которые работали в Соединённых Штатах, которые, в общем-то, знают американскую элиту, знают многие позиции из американской политики, как говорится, из первых рук, а не из пересказа чего-то. То есть у нас делегация мощная очень», — подчеркнул политолог.

Также эксперт рассказал, в чём заключается главное отличие России и США. Во главе делегации РФ, отметил Светов, стоит президент, у которого есть мандат доверия от общества и власти. Путин может вести переговоры, зная, что в России ему доверяют защиту интересов страны.

«У Трампа сложнее положение. Он представляет разделённую страну. Сторонники Демократической партии об этом сейчас в открытую говорят: что бы ни сделал Трамп, это будет плохо, это будут уступки России, это будет в ущерб Соединённым Штатам Америки. Об этом пишет пресса, контролируемая демократами, об этом говорят конгрессмены, сенаторы, губернаторы, бывшие даже помощники Трампа, которые перешли в лагерь его врагов. Бывший посол Соединённых Штатов в России просто захлёбывается от визга «не дайте Трампу сдать позиции перед Путиным», — заявил политолог.

Вот это осложняет переговоры, полагает Светов. Ещё одна трудность, по его словам, это то, что соглашения, которые могут быть подписаны на саммите, должны будут пройти утверждение в законодательных органах. И если Государственная дума и Совет Федерации обязательно поддержат их, то Конгресс и Сенат могут проголосовать против тех соглашений, которые подписал Трамп.

В составе российской делегации участие в переговорах примут президент Владимир Путин, помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры стартуют в 11:30 по местному времени (22:30 мск) со встречи Путина и Трампа. Далее по программе беседа в расширенном составе. После завершения переговоров состоится совместная пресс-конференция лидеров стран.

