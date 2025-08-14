Встреча Путина и Трампа
14 августа, 13:16

Стало известно, когда Трамп вылетает на Аляску

В Белом доме заявили, что Трамп вылетит на Аляску завтра с утра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп завтра с первыми лучами солнца отправится на северо-запад страны — в Анкоридж, где у него пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь администрации США, Каролин Левитт, в интервью Fox News рассказала, что после двусторонних переговоров президенты отправятся на обед, где общение продолжится. За столом к ним присоединятся официальные делегации обеих стран. Завершится насыщенный день совместной пресс-конференцией, где Трамп и Путин представят итоги диалога и ответят на вопросы журналистов.

Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске

Ранее Life.ru опубликовал состав российской делегации на переговорах с США на Аляске. Кстати, туда уже был доставлен президентский бронированный Aurus. Саммит пройдёт на американской военной базе, рядом с которой расположено мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», где захоронены советские лётчики.

