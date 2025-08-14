«Скрестил ежа с ужом»: Эксперт объяснил, как Трамп делает Америку снова великой

Президент США Дональд Трамп оказался в очень ограниченном диапазоне экономико-политических решений. С одной стороны, он должен быстро продемонстрировать всему миру, как он делает Америку снова великой. С другой, политик осознаёт, что его полномочия как главы государства ограничены по времени. Об этом рассказал политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

По его словам, Трампу важно, чтобы следующий после него республиканец, например, вице-президент Джей Ди Вэнс, который может занять кресло в Овальном кабинете, подхватил его идеи. Это необходимо для того, чтобы США дольше оставались в рамках республиканской модели управления.

При этом Трамп придерживается двух групп экономических решений — монетарной и тарифной. Первая связана с быстрыми и мгновенными мерами: акции и дешёвый доллар, который играет на руку президенту. А тарифная политика позволяет ему создавать стратегические заделы на будущее. Он повышает тарифы на импорт, несмотря на рост цен для обычных американцев, потому что считает, что это автоматически стимулирует развитие промышленности.

Когда американские предприятия начнут конкурировать с высокими ценами на импорт, это поможет возродить один из механизмов великой Америки. То есть Трамп, пытаясь сохранить дешёвый доллар, принимает стратегические меры. Подобное сочетание решений является необычным для США и ранее ни один президент их не использовал, объяснил эксперт.