Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 13:00

В Госдуме заявили, что саммит Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»

Депутат Журавлёв: Путин и Трамп не подпишут серьёзных документов на переговорах

Обложка © Life.ru

Встреча глав государств США и России на Аляске не повторит сценарий Ялтинской конференции, так как интересы стран сейчас диаметрально противоположны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, выразив уверенность в отсутствии подписания значимых соглашений в Анкоридже.

«Сама Ялтинская конференция 1945 года готовилась больше месяца, и историки считают что это были очень сжатые сроки. А ведь лидеры СССР, США и Великобритании, собравшиеся тогда в Крыму, были на одной стороне, а значит, и кардинальных противоречий межу ними возникнуть не должно было. Встречу на Аляске объявили за неделю, и наши страны сейчас находятся вообще-то по разные стороны баррикад», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По словам Журавлёва, стороны, вероятно, имеют определённые наработки, однако предстоящие переговоры следует рассматривать как разведывательную миссию: оценить позиции оппонента и выявить его ключевые приоритеты. Депутат подчеркнул, что подписание серьёзных документов на военной базе в Анкоридже маловероятно.

Отсутствие приглашения для представителей Европы и Украины Журавлёв объяснил исторической аналогией с Ялтой, где также не было представителей Франции, Польши или Эстонии, которые присоединились к числу победителей позднее.

Путин похвалил Трампа за энергичные усилия для достижения мира во всём мире

Напомним, 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение о проведении саммита было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Встреча состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп встретятся в 22:30 по московскому времени. Состав российской делегации Life.ru публиковал здесь.

Дарья Нарыкова
