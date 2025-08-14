В Госдуме заявили, что саммит Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»

Встреча глав государств США и России на Аляске не повторит сценарий Ялтинской конференции, так как интересы стран сейчас диаметрально противоположны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, выразив уверенность в отсутствии подписания значимых соглашений в Анкоридже.

«Сама Ялтинская конференция 1945 года готовилась больше месяца, и историки считают что это были очень сжатые сроки. А ведь лидеры СССР, США и Великобритании, собравшиеся тогда в Крыму, были на одной стороне, а значит, и кардинальных противоречий межу ними возникнуть не должно было. Встречу на Аляске объявили за неделю, и наши страны сейчас находятся вообще-то по разные стороны баррикад», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По словам Журавлёва, стороны, вероятно, имеют определённые наработки, однако предстоящие переговоры следует рассматривать как разведывательную миссию: оценить позиции оппонента и выявить его ключевые приоритеты. Депутат подчеркнул, что подписание серьёзных документов на военной базе в Анкоридже маловероятно.

Отсутствие приглашения для представителей Европы и Украины Журавлёв объяснил исторической аналогией с Ялтой, где также не было представителей Франции, Польши или Эстонии, которые присоединились к числу победителей позднее.