Прощание с Юрием Бутусовым прошло в столице Болгарии

Церемония прощания с режиссёром Юрием Бутусовым прошла в четверг в 13:00 (по Москве) в столице Болгарии Софии. Об этом сообщили в Театре имени Ленсовета.

После начала спецоперации Юрий Бутусов уехал из России. Он работал в европейских театрах, где ставил спектакли, в частности «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсе. До отъезда из РФ он с 2011 года возглавлял Театр Ленсовета в Санкт-Петербурге, а с 2018 работал режиссёром в московском Театре им. Вахтангова.