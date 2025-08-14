Встреча Путина и Трампа
14 августа, 15:05

Прощание с Юрием Бутусовым прошло в столице Болгарии

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Церемония прощания с режиссёром Юрием Бутусовым прошла в четверг в 13:00 (по Москве) в столице Болгарии Софии. Об этом сообщили в Театре имени Ленсовета.

После начала спецоперации Юрий Бутусов уехал из России. Он работал в европейских театрах, где ставил спектакли, в частности «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсе. До отъезда из РФ он с 2011 года возглавлял Театр Ленсовета в Санкт-Петербурге, а с 2018 работал режиссёром в московском Театре им. Вахтангова.

Напомним, что 10 августа стало известно о смерти Юрия Бутусова. Причина сперва не называлась, однако затем выяснилось, что режиссёр погиб, когда купался в море в Болгарии. Его сбило сильной волной и утащило далеко на глубину. Ему было 63 года.

