Прощание с Юрием Бутусовым прошло в столице Болгарии
Церемония прощания с режиссёром Юрием Бутусовым прошла в четверг в 13:00 (по Москве) в столице Болгарии Софии. Об этом сообщили в Театре имени Ленсовета.
Представители театра сегодня сообщили, что прощание с театральным режиссёром прошло в болгарском городе София.
После начала спецоперации Юрий Бутусов уехал из России. Он работал в европейских театрах, где ставил спектакли, в частности «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсе. До отъезда из РФ он с 2011 года возглавлял Театр Ленсовета в Санкт-Петербурге, а с 2018 работал режиссёром в московском Театре им. Вахтангова.
Напомним, что 10 августа стало известно о смерти Юрия Бутусова. Причина сперва не называлась, однако затем выяснилось, что режиссёр погиб, когда купался в море в Болгарии. Его сбило сильной волной и утащило далеко на глубину. Ему было 63 года.