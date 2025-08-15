Лидер британской партии «Наследие» Кёртен призвал Лондон к миру с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata
Глава британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен заявил о необходимости мира между Лондоном и Москвой. Он выступил за нормализацию дипломатических и торговых отношений накануне саммита Россия — США, который пройдёт на Аляске.
«Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — написал политик в социальной сети X.
Публикации Кёртен обозначил фразой «Мир с Россией» и разместил изображение российского триколора.
Встреча президентов России и США состоится 15 августа в Анкоридже — самом крупном городе штата Аляска. Переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.