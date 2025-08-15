Встреча Путина и Трампа
15 августа, 01:00

Придётся менять закон: Адвокат объяснил, можно ли проверить кредитную историю будущего супруга

Адвокат Жорин: Идея о проверке кредитной истории партнёра перед браком реализуема

Идея о проверке кредитной истории партнёра перед браком реализуема.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Идея о проверке кредитной истории партнёра перед вступлением в брак технически вполне реализуемая. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, такая информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ), и доступ к ней уже реализован через «Госуслуги», однако согласно статье 6 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» получить информацию может только сам заёмщик.

Для доступа к кредитной истории третьими лицами, включая будущего супруга, требуется письменное согласие субъекта кредитной истории. Без такого согласия это будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных. При этом эксперт обратил внимание, что «добровольное» согласие перед свадьбой может оказаться формальностью или средством давления.

Важно рассмотреть, на сколько законно передавать свою кредитную историю другому лицу: сейчас такая передача кредитной истории другому лицу возможна только при нотариально удостоверенном согласии (п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 218-ФЗ). Чтобы встроить функцию в «Госуслуги», придётся менять сам закон, а также подзаконные акты Банка России.

Сергей Жорин

Адвокат

Отвечая на вопрос о добрачных долгах, адвокат пояснил, что все обязательства, взятые до брака, остаются личными. Долг одного из супругов может быть признан общим только в двух случаях: если будет доказано использование средств на семейные нужды или при наличии совместного обязательства.

С точки зрения правовой защиты, по мнению Жорина, такая проверка могла бы быть полезной, так как позволила бы избежать неожиданностей после свадьбы.

«Уже сейчас можно запросить у партнёра выписку из БКИ, если он готов пойти к нотариусу. Поэтому тут вопрос скорее в упрощении процедуры, чем в создании новой возможности», — заключил специалист.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили предоставить будущим супругам возможность запрашивать кредитную историю своего партнёра перед заключением брака. С подобной инициативой парламентарии обратились в Центробанк РФ.

