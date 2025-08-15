Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 03:17

Кнайсль: Лидеры ЕС разочарованы, что не играют роли в саммите по Украине

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидеры Европейского союза испытывают разочарование из-за своего отсутствия на переговорах по украинскому урегулированию на Аляске. Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. в Санкт-Петербурге Карин Кнайсль подчеркнула, что государства ЕС внесли значительные средства в поддержку Киева.

Кнайсль отметила, что европейские страны хотят продолжать влиять на ситуацию, но не играют никакой роли в переговорах.

«То, что их так оставили за бортом, вызывает у них разочарованность. А также то, что их даже не информируют об определённых вещах. <…> У них нет какой-либо настоящей роли в идущих переговорах»,приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж на саммит Путина и Трампа
Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж на саммит Путина и Трампа

По мнению Кнайсль, ЕС желал донести до США определённые позиции. У американцев уже есть об этом информация.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник сообщил, что Киев готовит три сценария провокаций для срыва саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, командование Украины отдало приказ боевикам обстреливать приграничные районы России.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Карин Кнайсль
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar