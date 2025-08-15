Кнайсль: Лидеры ЕС разочарованы, что не играют роли в саммите по Украине

Лидеры Европейского союза испытывают разочарование из-за своего отсутствия на переговорах по украинскому урегулированию на Аляске. Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. в Санкт-Петербурге Карин Кнайсль подчеркнула, что государства ЕС внесли значительные средства в поддержку Киева.

Кнайсль отметила, что европейские страны хотят продолжать влиять на ситуацию, но не играют никакой роли в переговорах.

«То, что их так оставили за бортом, вызывает у них разочарованность. А также то, что их даже не информируют об определённых вещах. <…> У них нет какой-либо настоящей роли в идущих переговорах», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По мнению Кнайсль, ЕС желал донести до США определённые позиции. У американцев уже есть об этом информация.