Внимание к символике: Американист раскрыл, какой галстук выберет Трамп для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп, известный своим вниманием к символике, вероятно, выберет красный галстук для предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков.

«Сейчас сложно сказать, какой цвет выберет Трамп. Возможно, что он [наденет] красный классический галстук либо какой-то другой. Определённый символизм будет в этом вот – Трамп таким образом будет сигнализировать, насколько для него это событие ординарное либо неординарное. Если он наденет классический красный галстук, значит постарается более консервативно подходить к этому мероприятию», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Дудаков добавил, что если же глава Белого дома предпочтёт галстук другого цвета, это может свидетельствовать о его готовности к неожиданным действиям или заявлениям. Американист также пояснил, как проявляется символизм в выборе галстуков Трампом.