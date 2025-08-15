Внимание к символике: Американист раскрыл, какой галстук выберет Трамп для встречи с Путиным
Американист Дудаков: Трамп наденет красный галстук на переговоры с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп, известный своим вниманием к символике, вероятно, выберет красный галстук для предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков.
«Сейчас сложно сказать, какой цвет выберет Трамп. Возможно, что он [наденет] красный классический галстук либо какой-то другой. Определённый символизм будет в этом вот – Трамп таким образом будет сигнализировать, насколько для него это событие ординарное либо неординарное. Если он наденет классический красный галстук, значит постарается более консервативно подходить к этому мероприятию», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Дудаков добавил, что если же глава Белого дома предпочтёт галстук другого цвета, это может свидетельствовать о его готовности к неожиданным действиям или заявлениям. Американист также пояснил, как проявляется символизм в выборе галстуков Трампом.
В частности, эксперт напомнил, что на своей инаугурации 20 января Трамп появился в красном галстуке с синими точками. Многие восприняли это как намёк на стремление объединить страну. Красный цвет традиционно ассоциируется с Республиканской партией, а синий – с Демократической. Таким образом, Трамп, возможно, демонстрировал понимание и частичное принятие позиции тех, кто голосовал за бывшую вице-президента США Камалу Харрис, а не за него.
Ожидается, что Трамп и Путин начнут переговоры 15 августа в формате тет-а-тет. Основные темы обсуждений будут посвящены урегулированию конфликта на Украине, экономическому сотрудничеству и стратегической стабильности. Глава Белого дома, в свою очередь, отметил, что встреча с Путиным является подготовкой к мирному соглашению.