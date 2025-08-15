Встреча Путина и Трампа
В Китае заговорили о глобальном дефиците редкоземельных металлов по вине Запада

Китай предупредил западные компании о том, что их попытки нарастить запасы редкоземельных металлов и произведённыой из них продуктции способен обернуться ещё большим дефицитом на глобальном рынке. По данным источников Financial Times, Пекин особо предостерёг о хранения на складах магнитов, которые используют для производства электродвигателей и в других критически важных отраслях.

Журналисты при этом отметили, что Поднебесная может лукавить, намеренно ограничивая поставки. Дело в том, что республика доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов и использует его как средство давления в торговой войне с США. Сейчас официальный Пекин жёстко контролирует поставки за рубеж ресурсов, необходимых для производства высокотехнологичных товаров — от электромобилей до оружия. Со слов одного из инсайдеров FT, Китай призвал зарубежные компании не усугублять дефицит, придерживая на складах и без того ограниченные поставки.

Ранее стало известно, что Китай сократил экспорт необходимых минералов для западной оборонной промышленности. Этот шаг повлёк за собой задержки заказов, удорожание и снижение производства в США. В Германии действия Пекина и вовсе могут привести к полной остановке военного производства.

