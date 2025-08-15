Иностранные агенты не хотят потерять источники дохода за рубежом, поэтому процесс мирного урегулирования на Украине их крайне пугает. Об этом заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв у себя в телеграм-канале.

«Соответствующее заявление о выделении новых партий оружия для Украины опубликовано ими в преддверии российско-американских переговоров. Среди подписантов-иноагентов беглые артисты, политики, бизнесмены и журналисты», — написал он.

Политик убеждён, что у нас на глазах происходит отработка политического заказа. Таким образом заинтересованные лица хотят либо помешать диалогу, либо манипулируют его ходом так, чтобы это было выгодно Западу. Истинная цель этих действий — сохранить денежные потоки, а не стремление к миру.