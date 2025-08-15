Встреча Путина и Трампа
15 августа, 09:13

В Казахстане задержали водителя грузовика, наехавшего на толпу в Новосибирске

Обложка © Прокуратура Новосибирской области

Водителя грузовика, который умышленно наехал на толпу в Новосибирске, задержали в Казахстане. Прокуратура региона сообщила, что 14 августа мужчину нашли в Астане, где он скрывался после побега из России, далее он собирался бежать в Азербайджан.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, 10 августа водитель грузовика на высокой скорости дважды протаранил крыльцо кафе «У дороги», где в тот момент находились посетители. Пострадавшие получили незначительные травмы. После инцидента водитель скрылся с места происшествия, и полиция открыла уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц. Позднее выяснилось, что подозреваемый покинул страну.

Анастасия Никонорова
