В Казахстане задержали водителя грузовика, наехавшего на толпу в Новосибирске

Водителя грузовика, который умышленно наехал на толпу в Новосибирске, задержали в Казахстане. Прокуратура региона сообщила, что 14 августа мужчину нашли в Астане, где он скрывался после побега из России, далее он собирался бежать в Азербайджан.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.