15 августа, 10:43

Свыше 20 человек погребены под завалами завода «Эластик», сообщают о пятой жертве ЧП

Mash: Под завалами на заводе Эластик могут находиться более 20 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

Под образовавшимся после взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области завалами могут оставаться более 20 человек. Об этом сообщает Mash.

Также по информации телеграм-канала, число погибших возросло возросло до пяти, но официально это не подтверждалось. По предварительным данным, причиной стала халатность при соблюдении норм безопасности. Спасатели продолжают разбирать завалы.

СК ищет командиров ВСУ, стоящих за смертоносным ударом по многоэтажке в Курске
Напомним, взрыв на территории завода «Эластик» в Рязанской области прогремел сегодня около 10:30 утра. В регионе организован штаб по ликвидации возникшего возгорания. Ранее сообщалось о четырёх жертвах чрезвычайного происшествия.

Юрий Лысенко
