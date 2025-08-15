Свыше 20 человек погребены под завалами завода «Эластик», сообщают о пятой жертве ЧП
Под образовавшимся после взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области завалами могут оставаться более 20 человек. Об этом сообщает Mash.
Также по информации телеграм-канала, число погибших возросло возросло до пяти, но официально это не подтверждалось. По предварительным данным, причиной стала халатность при соблюдении норм безопасности. Спасатели продолжают разбирать завалы.