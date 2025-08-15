«Учиться уважать себя»: Психолог оценила идею штрафовать за травлю в школе и интернете

Вопрос о пользе наказания в процессе исправления является довольно спорным, поэтому в случаях травли детей совместно с ним стоит применять и другие методы коррекции поведения. Важно заниматься также профилактикой кризисных ситуаций, уверена практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

По её словам, ребёнка важно подвести к тому, чтобы он сам исправил свои поступки. Дети, которые травят одноклассников, могут носить внутреннюю боль и пытаться отдать её другому. Такой механизм очень похож на месть и связан с попытками поднять свою самооценку, ведь проще обесценивать достижения других людей, чем заниматься собственным развитием.

Эксперт поддержала идею штрафов за травлю в школе и интернете. Однако при этом она призвала обеспечить понимание ребёнком того, что его поступки имеют последствия. Для этого необходимо разобраться в причинах поведения. Они, к слову, могут крыться в недопонимании с родителями.

«Это работа по формированию навыков и формирования себя, учиться уважать себя. Это грамотная психотерапевтическая работа, уметь понимать чувства свои и другие», — заключила собеседница 360.ru.