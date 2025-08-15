Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 13:13

Трамп обещал Украине гарантии безопасности, нот отказал во вступлении в НАТО

Трамп: Украина получит гарантии безопасности, но не будучи в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Вероятно, Украина вместе с Европой и другими странами получит свои гарантии безопасности, но в НАТО Киев не будет принят никогда. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, готовясь к вылету на Аляску.

«Возможно. Вместе с Европой и другими странами (Украина получит гарантии)», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что не имеет в виду принятие Украины в НАТО, поскольку такой вариант даже не рассматривается.

Кнайсль: Лидеры ЕС разочарованы, что не играют роли в саммите по Украине

Ранее СМИ сообщали, что президент США готов взять на себя обязательство предоставить Украине гарантии безопасности, но только в том случае, если эта страна не станет частью НАТО. При этом в Штатах говорят, что Киев уже согласен на обмен территориями.

Владимир Озеров
