Трамп обещал Украине гарантии безопасности, нот отказал во вступлении в НАТО

Вероятно, Украина вместе с Европой и другими странами получит свои гарантии безопасности, но в НАТО Киев не будет принят никогда. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, готовясь к вылету на Аляску.

«Возможно. Вместе с Европой и другими странами (Украина получит гарантии)», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что не имеет в виду принятие Украины в НАТО, поскольку такой вариант даже не рассматривается.