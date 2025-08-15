Трамп обещал Украине гарантии безопасности, нот отказал во вступлении в НАТО
Вероятно, Украина вместе с Европой и другими странами получит свои гарантии безопасности, но в НАТО Киев не будет принят никогда. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, готовясь к вылету на Аляску.
«Возможно. Вместе с Европой и другими странами (Украина получит гарантии)», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил, что не имеет в виду принятие Украины в НАТО, поскольку такой вариант даже не рассматривается.
Ранее СМИ сообщали, что президент США готов взять на себя обязательство предоставить Украине гарантии безопасности, но только в том случае, если эта страна не станет частью НАТО. При этом в Штатах говорят, что Киев уже согласен на обмен территориями.