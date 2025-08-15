Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 13:16

В Астраханской области отразили атаку украинских беспилотников на ключевой порт

Бабушкин: ВСУ пытались атаковать порт Оля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Астраханская область оказалась под ударом украинских беспилотных летательных аппаратов. Целью новой волны атак стал ключевой транспортно-логистический узел региона — порт Оля. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Попытка ВСУ нарушить работу порта не увенчалась успехом. Все дроны были либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, либо уничтожены силами противовоздушной обороны. К счастью, среди местного населения пострадавших нет, а портовая инфраструктура осталась невредимой.

«В результате противодействия атакам обломками сбитого БПЛА повреждено судно. По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка», — добавил глава области.

«‎Мы просто в шоке»: Стала известна личность погибшей при ударе ВСУ по многоэтажке в Курске
А ранее сегодня украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске. В результате удара погиб один человек — воспитательница детсада, ещё 12 человек пострадали. Огонь охватил четыре верхних этажа дома. Кроме этого ударной волной от взрыва выбило стёкла в соседних зданиях и школе. Жильцы размещены в ПВР.

