В Астраханской области отразили атаку украинских беспилотников на ключевой порт

Астраханская область оказалась под ударом украинских беспилотных летательных аппаратов. Целью новой волны атак стал ключевой транспортно-логистический узел региона — порт Оля. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Попытка ВСУ нарушить работу порта не увенчалась успехом. Все дроны были либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, либо уничтожены силами противовоздушной обороны. К счастью, среди местного населения пострадавших нет, а портовая инфраструктура осталась невредимой.

«В результате противодействия атакам обломками сбитого БПЛА повреждено судно. По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка», — добавил глава области.