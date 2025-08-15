На саммит на Аляску вылетел шеф Пентагона, которого «потерял» Белый дом
Шеф Пентагона Пит Хегсет вылетел на авиабазу в Анкоридж для участия в саммите
Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Шеф Пентагона Пит Хегсет вылетел на военную базу в аляскинский Анкоридж для участия в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом объявило американское Министерство обороны после того, как Белый дом озвучил состав делегации без главы МО.
«Министр направляется на совместную базу [ВВС и Сухопутных войск США] Элмендорф-Ричардсон на Аляске», — уточнила пресс-служба военного ведомства.
Ранее сегодня Белый дом обнародовал список членов американской делегации на переговорах с Россией. В нём не оказалось шефа Пентагона и вице-президента США Джей Ди Вэнса, присутствие которого анонсировали американские СМИ. Life.ru публиковал точный состав российской делегации на этих переговорах.