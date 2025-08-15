На саммит на Аляску вылетел шеф Пентагона, которого «‎потерял» Белый дом

Шеф Пентагона Пит Хегсет вылетел на военную базу в аляскинский Анкоридж для участия в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом объявило американское Министерство обороны после того, как Белый дом озвучил состав делегации без главы МО.