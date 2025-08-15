Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:34

На саммит на Аляску вылетел шеф Пентагона, которого «‎потерял» Белый дом

Шеф Пентагона Пит Хегсет вылетел на авиабазу в Анкоридж для участия в саммите

Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Шеф Пентагона Пит Хегсет вылетел на военную базу в аляскинский Анкоридж для участия в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом объявило американское Министерство обороны после того, как Белый дом озвучил состав делегации без главы МО.

«Министр направляется на совместную базу [ВВС и Сухопутных войск США] Элмендорф-Ричардсон на Аляске», — уточнила пресс-служба военного ведомства.

Ранее сегодня Белый дом обнародовал список членов американской делегации на переговорах с Россией. В нём не оказалось шефа Пентагона и вице-президента США Джей Ди Вэнса, присутствие которого анонсировали американские СМИ. Life.ru публиковал точный состав российской делегации на этих переговорах.

«Я сверху, ты снизу»: Life.ru узнал, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита
«Я сверху, ты снизу»: Life.ru узнал, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Пентагон
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar