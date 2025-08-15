Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 14:28

Хилари Клинтон обещала выдвинуть Трампа на Нобелевку, но с недосягаемым условием

Клинтон выдвинет Трампа на Нобелевку за мир на Украине без потери территорий

Обложка © ТАСС / АР / Patrick Semansky

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон готова выдвинуть президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сумеет положить конец конфликту в Украине с недосягаемым условием – без территориальных потерь для Киева.

«Если бы президент Трамп был архитектором всего этого, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — сказала она в подкасте Raging Moderates.

Хилари Клинтон также отметила, что пока что не замечала, чтоб у Трампа получалось эффективно противостоять российскому президенту Владимиру Путину.

«Спасает Европу»: ЕС призвали выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

Ранее Белый дом официально выдвинул Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру поддержал ряд стран и политиков, включая президента Азербайджана Алиева и армянского премьера Пашиняна. При этом сам глава США считает, что его шансы на победу невысоки.

Владимир Озеров
