Хилари Клинтон обещала выдвинуть Трампа на Нобелевку, но с недосягаемым условием
Клинтон выдвинет Трампа на Нобелевку за мир на Украине без потери территорий
Обложка © ТАСС / АР / Patrick Semansky
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон готова выдвинуть президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сумеет положить конец конфликту в Украине с недосягаемым условием – без территориальных потерь для Киева.
«Если бы президент Трамп был архитектором всего этого, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — сказала она в подкасте Raging Moderates.
Хилари Клинтон также отметила, что пока что не замечала, чтоб у Трампа получалось эффективно противостоять российскому президенту Владимиру Путину.
Ранее Белый дом официально выдвинул Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру поддержал ряд стран и политиков, включая президента Азербайджана Алиева и армянского премьера Пашиняна. При этом сам глава США считает, что его шансы на победу невысоки.