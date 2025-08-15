Хилари Клинтон обещала выдвинуть Трампа на Нобелевку, но с недосягаемым условием

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон готова выдвинуть президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сумеет положить конец конфликту в Украине с недосягаемым условием – без территориальных потерь для Киева.

«Если бы президент Трамп был архитектором всего этого, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — сказала она в подкасте Raging Moderates.