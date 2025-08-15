Ставки по вкладам в банках России продолжают снижаться
ЦБ: Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков упала до 15,96% в начале августа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iana Popova
Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России упала до 15,96% годовых в начале августа. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
По подсчётам регулятора, доходность депозитов снизилась на 0,48 процентного пункта за первую декаду месяца. Исторический максимум был зарегистрирован в середине декабря 2023 года, когда ставка достигала 22,28%, а минимум — в октябре 2020-го (4,33%).
Центробанк использует этот показатель как ориентир для банковского сектора. Согласно рекомендациям регулятора, кредитные организации не должны привлекать средства населения по ставкам, превышающим среднюю максимальную более чем на 2 процентных пункта.
Напомним, Центробанк РФ вновь уменьшил ключевую ставку — теперь она составляет 18% вместо прежних 20%. Такое решение принято уже во второй раз: первое снижение произошло двумя месяцами ранее. Рост процентной ставки начался летом 2023 года, а своего пика в 21% она достигла осенью 2024 года.