Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 15:40

Прощание с Юрием Бутусовым пройдёт в Театре имени Пушкина 23 августа

Обложка © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy

Обложка © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy

Прощание с режиссёром Юрием Бутусовым состоится 23 августа в Театре имени Пушкина в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа», — сказала собеседница агентства.

Бывшая жена Краско раскрыла мистическое совпадение в его смерти
Бывшая жена Краско раскрыла мистическое совпадение в его смерти

Напомним, о смерти Бутусова сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова. После начала специальной военной операции 63-летний режиссёр покинул должность главного режиссёра Театра имени Евгения Вахтангова и переехал во Францию. Позже он сотрудничал с Вильнюсским Старым театром. По предварительным данным, худрук трагически погиб во время отдыха на болгарском побережье.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar