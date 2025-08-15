Прощание с Юрием Бутусовым пройдёт в Театре имени Пушкина 23 августа

Прощание с режиссёром Юрием Бутусовым состоится 23 августа в Театре имени Пушкина в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа», — сказала собеседница агентства.

Напомним, о смерти Бутусова сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова. После начала специальной военной операции 63-летний режиссёр покинул должность главного режиссёра Театра имени Евгения Вахтангова и переехал во Францию. Позже он сотрудничал с Вильнюсским Старым театром. По предварительным данным, худрук трагически погиб во время отдыха на болгарском побережье.