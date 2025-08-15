Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 15:55

Российский «Роллтон» подозревают в финансировании ВСУ

Mash: Российскую компанию Роллтон проверят на финансирование ВСУ

Обложка © freepik/ jcomp

Обложка © freepik/ jcomp

Российский пищевой бренд «Роллтон» проверят на возможное финансирование Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. Продукция компании производится через международную структуру Mareven Food Holdings Limited, включая российское ООО «Маревен фуд сэнтрал» и украинское «Евро фуд сервис».

В 2024 году компания уже сталкивалась с обвинениями в поддержке российской армии, но тогда расследование быстро прекратили. Проверку инициировал «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» после публикаций на украинских ресурсах, где «Роллтон» называли спонсором ВСУ. В случае подтверждения информации компании может грозить уголовное преследование.

«Теперь под огнём претензий оказался российский производитель», говорится в публикации Mash.

Жительницу Ялты приговорили к 17 годам тюрьмы за финансирование ВСУ
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам тюрьмы за финансирование ВСУ

В самой компании уже высказались по поводу данной информации. Там выступили с опровержением любых обвинений в финансировании ВСУ, а также добавили, что компания готова к всесторонним проверкам и предоставлению полной отчетности соответствующим государственным инстанциям.

«Компания »Маревен Фуд Сэнтрал« категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Наша компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, имеет статус системообразующего предприятия», — отметили в пресс-службе РИА «Новости».

Лётчика из Ростова приговорили 12 годам за финансирование ВСУ
Лётчика из Ростова приговорили 12 годам за финансирование ВСУ

Ранее Life.ru писал, что правительство РФ планирует приватизировать пять предприятий алкогольной отрасли, ранее перешедших в госсобственность из-за связей их бывших владельцев с финансированием ВСУ. Речь идет о российской «дочке» украинского холдинга «Баядера*», которую в январе Росфинмониторинг признал причастной к террористической и экстремистской деятельности.

* Организация внесена в список террористов и экстремистов.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar