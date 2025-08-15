Российский «Роллтон» подозревают в финансировании ВСУ

Российский пищевой бренд «Роллтон» проверят на возможное финансирование Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. Продукция компании производится через международную структуру Mareven Food Holdings Limited, включая российское ООО «Маревен фуд сэнтрал» и украинское «Евро фуд сервис».

В 2024 году компания уже сталкивалась с обвинениями в поддержке российской армии, но тогда расследование быстро прекратили. Проверку инициировал «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» после публикаций на украинских ресурсах, где «Роллтон» называли спонсором ВСУ. В случае подтверждения информации компании может грозить уголовное преследование.

«Теперь под огнём претензий оказался российский производитель», — говорится в публикации Mash.

В самой компании уже высказались по поводу данной информации. Там выступили с опровержением любых обвинений в финансировании ВСУ, а также добавили, что компания готова к всесторонним проверкам и предоставлению полной отчетности соответствующим государственным инстанциям.

«Компания »Маревен Фуд Сэнтрал« категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Наша компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, имеет статус системообразующего предприятия», — отметили в пресс-службе РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что правительство РФ планирует приватизировать пять предприятий алкогольной отрасли, ранее перешедших в госсобственность из-за связей их бывших владельцев с финансированием ВСУ. Речь идет о российской «дочке» украинского холдинга «Баядера*», которую в январе Росфинмониторинг признал причастной к террористической и экстремистской деятельности.